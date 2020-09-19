Балух: События в Беларуси – начальный уровень, как Революция на граните

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух считает, что нынешние революционные изменения в Беларуси можно сравнить с украинской Революцией на граните 1990 года.

Источник: интервью Балуха "Зеркалу недели", записанное в рамках проекту #PrisonersVoicе еще до нападения на него, произошедшего в ночь на 8 сентября

Детали: На вопрос, можно ли сравнить нынешние события в Беларуси с Революцией достоинства в Украине 2013-2014 годов, бывший политзаключенный высказал мнение, что эти события сравнивать некорректно.

Прямая речь: "Нынешние революционные изменения в Беларуси – на уровне украинской Революции на граните. Это начальный уровень.

Уход от советизации у них начался на 26 лет позже. И у нас, и у них было возмущение в 1991 году, однако, в конце концов, у нас это завершилось Кучмой на десять лет, а у них – на двадцать шесть лет Лукашенко.

Лукашенко, по-моему, это уже человек из прошлого, чем бы все ни закончилось. Даже если на определенный период Лукашенко удержит власть в стране, это не будет иметь никакого значения".

"Будем откровенны: не от Лукашенко зависит, введет Путин войска или не введет. Он в этом контексте – объект, а не субъект. История движется своим путем. Это сложный и длительный процесс. Если в Украине, в связи с тем, что мы этот процесс начали раньше, уже можно что-то прогнозировать, то в случае с белорусами прогнозы пока делать трудно".

Справка: 7 сентября 2019 года при обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией Балух вернулся на Родину. Позже вместе с Николаем Карпюком он основал общественную организацию "Украинский центр по предупреждению пыток" и участвовал во многих акциях в защиту прав человека. В конце августа Балух объявил, что будет баллотироваться на местных выборах осенью 2020 года. После жестокого избиения 8 сентября он находится в тяжелом состоянии в больнице.

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