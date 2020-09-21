Стан здоров'я Балуха покращується – лікарі
Понеділок, 21 вересня 2020, 17:31
Лікарі повідомили, що стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха має "позитивну динаміку".
Джерело: співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у Facebook, яка цитує лікарів Балуха
Дослівно: "Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію – фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування".
Передісторія:
- 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли побитим на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 18 вересня поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Балуха.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
Українська правда