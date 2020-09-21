Стан здоров'я Балуха покращується – лікарі

Лікарі повідомили, що стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха має "позитивну динаміку".

Джерело: співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у Facebook, яка цитує лікарів Балуха

Дослівно: "Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію – фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування".

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