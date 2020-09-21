Состояние здоровья Балуха улучшается – врачи

Врачи сообщили, что состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха имеет "положительную динамику".

Источник: сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook, цитирует врачей Балуха

Дословно: "Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение".

Предыстория: