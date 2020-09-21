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Состояние здоровья Балуха улучшается – врачи

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:31
Состояние здоровья Балуха улучшается – врачи

Врачи сообщили, что состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха имеет "положительную динамику".

Источник: сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook, цитирует врачей Балуха

Дословно: "Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение".

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
  • 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.

Украинская правда

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Темы: БалухГеращенко
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