"Справа рюкзаків": підприємця, який "прикрив" сина Авакова, звільнили від покарання

Суд звільнив від покарання підприємця Володимира Литвина, який два роки тому взяв на себе "справу рюкзаків", де фігурував син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков.

Джерело: рішення Червонозаводського районного суду Харкова від 17 вересня

Деталі: Литвина звільнили від покарання у зв'язку з тим, що сплив його дворічний іспитовий термін, який називають умовним.

За цей час чоловік не вчинив нового злочину, тобто не порушив умови іспитового терміну.

За таких умов закон передбачає звільнення засудженого від покарання.

Прокурор, Литвин та його адвокат підтримали це звільнення.

Згідно з Кримінальним кодексом, тепер судимість Литвина вважається погашеною.

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