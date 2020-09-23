"Справа рюкзаків": підприємця, який "прикрив" сина Авакова, звільнили від покарання
Суд звільнив від покарання підприємця Володимира Литвина, який два роки тому взяв на себе "справу рюкзаків", де фігурував син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков.
Джерело: рішення Червонозаводського районного суду Харкова від 17 вересня
Деталі: Литвина звільнили від покарання у зв'язку з тим, що сплив його дворічний іспитовий термін, який називають умовним.
За цей час чоловік не вчинив нового злочину, тобто не порушив умови іспитового терміну.
За таких умов закон передбачає звільнення засудженого від покарання.
Прокурор, Литвин та його адвокат підтримали це звільнення.
Згідно з Кримінальним кодексом, тепер судимість Литвина вважається погашеною.
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Передісторія:
- У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".
- 5 квітня 2018 року правоохоронці повідомили, що завершили досудове розслідування щодо всіх трьох підозрюваних.
- Однак у липні стало відомо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу проти Авакова та Чеботаря.
- Третій фігурант справи так званих "рюкзаків Аваков" про розкрадання коштів Володимир Литвин вирішив взяти провину на себе.
- 11 вересня 2018 року суд затвердив угоду про визнання винуватості між САП та Литвином.
- Він повністю визнав свою провину у шахрайстві та підробленні документів, викрив іншого фігуранта справи, який вже помер, та погодився компенсувати збитки в 4 мільйони 855 тисяч гривень.
- Влітку 2018 року Національна поліція розпочала кримінальне переслідування експертки Надії Бугрової, яка встановила, що "рюкзаки Авакова" не відповідали вимогам закупівлі. Справу проти Бугрової вже передали до суду.
- Жінку звинуватили у "заволодінні коштами", які вона нібито отримала за свою роботу у 2013 році. Поліція стверджує, що Бугрова не мала права проводити експертизу. Сама оцінювачка каже, що перешкод для її роботи не було, а інкриміновані 5 тисяч гривень взагалі не отримувала.
- Згідно з документами, які є в розпорядженні УП, ці кошти були сплачені не з бюджету, а приватною фірмою, і не Бугровій, а керівництву фірми, в якій вона працювала.
- Потерпілим у справі визнали керівника фірми, яка заплатила гроші. Водночас, він не вважає себе потерпілим і не має претензій до експертки.