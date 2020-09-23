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"Дело рюкзаков": бизнесмена, который "прикрыл" сына Авакова, освободили от наказания

Среда, 23 сентября 2020, 13:43

Суд освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина, который два года назад взял на себя "дело рюкзаков", где фигурировал сын министра внутренних дел Александр Аваков.

Источник: решение Червонозаводского районного суда Харькова от 17 сентября

Детали: Литвина освободили от наказания в связи с тем, что истек его двухлетний испытательный срок, который называют условным.

За это время мужчина не совершил нового преступления, то есть не нарушил условия испытательного срока.

Прокурор, Литвин и его адвокат поддержали освобождение от наказания.

Согласно Уголовному кодексу, теперь судимость Литвина считается погашенной.

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Предыстория:

  • В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
  • 5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.
  • Однако в июле 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против сына Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
  • Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин решил взять вину на себя. 
  • 11 сентября 2018 суд утвердил соглашение о признании виновности между САП и Литвиным.
  • Он полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов, разоблачил другого фигуранта дела, который уже умер, и согласился возместить ущерб в 4 миллиона 855 тысяч гривен.
  • Летом 2018 года Национальная полиция начала уголовное преследование експертки Надежды Бугровой, которая установила, что "рюкзаки Авакова" не соответствовали требованиям закупки. Дело против Бугровой уже передано в суд.
  • Женщину обвинили в "завладении средствами", которые она якобы получила за свою работу в 2013 году. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. Сама оцениватель говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые 5 тысяч гривен вообще не получала.
  • Согласно документам, которые есть в распоряжении УП, эти средства были уплачены не из бюджета, а частной фирмой, и не Бугровой, а руководству фирмы, в которой она работала.
  • Потерпевшим по делу признали руководителя фирмы, которая заплатила деньги. В то же время, он не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к експертке.

Соня Лукашова, УП
Темы: Аваковсудкоррупция


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