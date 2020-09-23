"Дело рюкзаков": бизнесмена, который "прикрыл" сына Авакова, освободили от наказания

Суд освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина, который два года назад взял на себя "дело рюкзаков", где фигурировал сын министра внутренних дел Александр Аваков.

Источник: решение Червонозаводского районного суда Харькова от 17 сентября

Детали: Литвина освободили от наказания в связи с тем, что истек его двухлетний испытательный срок, который называют условным.

За это время мужчина не совершил нового преступления, то есть не нарушил условия испытательного срока.

При таком условии закон предусматривает освобождение осужденного от наказания.

Прокурор, Литвин и его адвокат поддержали такое освобождение.

Согласно Уголовному кодексу, теперь судимость Литвина считается погашенной.

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