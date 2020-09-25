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У ДБР не відповіли, у скількох справах фігурує Порошенко

П'ятниця, 25 вересня 2020, 02:22

Державне бюро розслідувань не назвало кількість проваджень, у яких фігурує п’ятий президент Петро Порошенко. Раніше його адвокат заявляв про 58 кримінальних проваджень проти підзахисного. 

Джерело: ДБР у відповідь на запит "Радіо Свободи" 

Деталі: У бюро відповіли, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.  Проте вимоги КПК не передбачають внесення відомостей "проти" або "щодо" особи. 

Що передувало: Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ. Ще один адвокат Ігор Головань заявляв, що 4 вересня "з’явилося 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти п’ятого президента України Петра Порошенка". 

Знати більше: Суд над Порошенком. Розбираємо деталі справи

У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • 8 липня суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Порошенку.
  • 8 липня адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що одну зі справ проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили.
  • 1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.

Теми: ПорошенкоДБР


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