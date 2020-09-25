У ДБР не відповіли, у скількох справах фігурує Порошенко
Державне бюро розслідувань не назвало кількість проваджень, у яких фігурує п’ятий президент Петро Порошенко. Раніше його адвокат заявляв про 58 кримінальних проваджень проти підзахисного.
Джерело: ДБР у відповідь на запит "Радіо Свободи"
Деталі: У бюро відповіли, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР. Проте вимоги КПК не передбачають внесення відомостей "проти" або "щодо" особи.
Що передувало: Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ. Ще один адвокат Ігор Головань заявляв, що 4 вересня "з’явилося 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти п’ятого президента України Петра Порошенка".
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Передісторія:
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
- 8 липня суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Порошенку.
- 8 липня адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що одну зі справ проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили.
- 1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.