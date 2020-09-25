У ДБР не відповіли, у скількох справах фігурує Порошенко

Державне бюро розслідувань не назвало кількість проваджень, у яких фігурує п’ятий президент Петро Порошенко. Раніше його адвокат заявляв про 58 кримінальних проваджень проти підзахисного.

Джерело: ДБР у відповідь на запит "Радіо Свободи"

Деталі: У бюро відповіли, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР. Проте вимоги КПК не передбачають внесення відомостей "проти" або "щодо" особи.

Що передувало: Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ. Ще один адвокат Ігор Головань заявляв, що 4 вересня "з’явилося 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти п’ятого президента України Петра Порошенка".

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