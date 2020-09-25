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В ГБР не ответили, в скольких делах фигурирует Порошенко

Пятница, 25 сентября 2020, 02:22
В ГБР не ответили, в скольких делах фигурирует Порошенко

Государственное бюро расследований не назвало количество производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Ранее его адвокат заявлял о 58 уголовных производствах против подзащитного.

Источник: ГБР в ответ на запрос "Радио Свободы"

Детали: В бюро ответили, что досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в ЕРДР. Однако требования УПК не предусматривают внесение сведений "против" или "касательно" лица.

Что предшествовало: Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждает, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел. Еще один адвокат Игорь Головань заявлял, что 4 сентября "появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко". 

Знать больше: Суд над Порошенко. Разбираем детали дела

В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • 8 июля суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Порошенко. 
  • 8 июля адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что одно из дел против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, касающееся ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" закрыто
  • 1 июля пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГБР
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