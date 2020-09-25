В ГБР не ответили, в скольких делах фигурирует Порошенко

Государственное бюро расследований не назвало количество производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Ранее его адвокат заявлял о 58 уголовных производствах против подзащитного.

Источник: ГБР в ответ на запрос "Радио Свободы"

Детали: В бюро ответили, что досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в ЕРДР. Однако требования УПК не предусматривают внесение сведений "против" или "касательно" лица.

Что предшествовало: Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждает, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел. Еще один адвокат Игорь Головань заявлял, что 4 сентября "появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко".

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В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

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