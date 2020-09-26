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У ЗСУ запевняють, що АН-26 не мали ремонтувати найближчі два роки

Субота, 26 вересня 2020, 10:58
У ЗСУ запевняють, що АН-26 не мали ремонтувати найближчі два роки

Військовий літак АН-26, що зазнав катастрофи біля Чугуєва Харківської області, цього року отримав продовження строку експлуатації підприємством-виробником ДП "Антонов" на два роки.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: У командуванні Повітряних сил наголосили, що Планом утримання та розвитку Збройних Сил України на 2020 рік та Планом ремонту озброєння, військової техніки та майна Збройних Сил України виконання капітального ремонту літака АН-26 №56-08 (бортовий №76) не передбачалося.

Дослівно: "У 2020 році між командуванням Повітряних сил та ДП "Антонов" дійсно було укладено договір щодо продовження строків служби дев’яти літаків АН-24, АН-26, АН-30 Повітряних Сил, зокрема й АН-26Ш (б/н 76).

Зазначені роботи були виконані ДП "Антонов" у повному обсязі, і за їхніми позитивними результатами ДП "Антонов" продовжило призначений строк служби та строк служби до наступного ремонту цього літака на 2 роки".

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало. Однак ДСНС повідомляє про 23 загиблих, 2 постраждалих і пошуки ще 2 осіб.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Українська правда

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Теми: Катастрофа АН26Збройні сили
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