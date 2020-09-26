У ЗСУ запевняють, що АН-26 не мали ремонтувати найближчі два роки

Військовий літак АН-26, що зазнав катастрофи біля Чугуєва Харківської області, цього року отримав продовження строку експлуатації підприємством-виробником ДП "Антонов" на два роки.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: У командуванні Повітряних сил наголосили, що Планом утримання та розвитку Збройних Сил України на 2020 рік та Планом ремонту озброєння, військової техніки та майна Збройних Сил України виконання капітального ремонту літака АН-26 №56-08 (бортовий №76) не передбачалося.

Дослівно: "У 2020 році між командуванням Повітряних сил та ДП "Антонов" дійсно було укладено договір щодо продовження строків служби дев’яти літаків АН-24, АН-26, АН-30 Повітряних Сил, зокрема й АН-26Ш (б/н 76).

Зазначені роботи були виконані ДП "Антонов" у повному обсязі, і за їхніми позитивними результатами ДП "Антонов" продовжило призначений строк служби та строк служби до наступного ремонту цього літака на 2 роки".

Передісторія: