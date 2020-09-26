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В ВСУ уверяют, что самолет АН-26 не надо было ремонтировать ближайшие два года

Суббота, 26 сентября 2020, 10:58
В ВСУ уверяют, что самолет АН-26 не надо было ремонтировать ближайшие два года

Военный самолет АН-26, потерпевший крушение возле Чугуева Харьковской области, в этом году получил продление срока эксплуатации предприятием-производителем ГП "Антонов" на два года.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Детали: В командовании Воздушных сил отметили, что Планом содержания и развития Вооруженных Сил Украины на 2020 год и Планом ремонта вооружения, военной техники и имущества Вооруженных Сил Украины выполнение капитального ремонта самолета АН-26 №56-08 (бортовой №76) не предусматривалось.

Дословно: "В 2020 году между командованием Воздушных сил и ГП "Антонов" действительно был заключен договор о продлении сроков службы девяти самолетов АН-24, АН-26, АН-30 Воздушных Сил, в том числе АН-26Ш (б/н 76).

Указанные работы были выполнены ГП "Антонов" в полном объеме, и по их положительным результатам ГП "Антонов" продолжило назначенный срок службы и срок службы до следующего ремонта этого самолета на 2 года".

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали. Однако ГСЧС сообщает о 23 погибших, 2 пострадавших и поисках еще 2 человек. 
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Украинская правда

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Темы: Катастрофа АН26Вооруженные силы
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