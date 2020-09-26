В ВСУ уверяют, что самолет АН-26 не надо было ремонтировать ближайшие два года

Военный самолет АН-26, потерпевший крушение возле Чугуева Харьковской области, в этом году получил продление срока эксплуатации предприятием-производителем ГП "Антонов" на два года.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Детали: В командовании Воздушных сил отметили, что Планом содержания и развития Вооруженных Сил Украины на 2020 год и Планом ремонта вооружения, военной техники и имущества Вооруженных Сил Украины выполнение капитального ремонта самолета АН-26 №56-08 (бортовой №76) не предусматривалось.

Дословно: "В 2020 году между командованием Воздушных сил и ГП "Антонов" действительно был заключен договор о продлении сроков службы девяти самолетов АН-24, АН-26, АН-30 Воздушных Сил, в том числе АН-26Ш (б/н 76).

Указанные работы были выполнены ГП "Антонов" в полном объеме, и по их положительным результатам ГП "Антонов" продолжило назначенный срок службы и срок службы до следующего ремонта этого самолета на 2 года".

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