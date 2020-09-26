МВС оприлюднило момент падіння АН-26 та фото курсантів, що були на борту

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виклав відео моменту катастрофи АН-26 у Харківській області та фотографії військових.

Джерело: Геращенко у Facebook

Деталі: За словами заступника міністра внутрішніх справ, останні секунди польоту АН -26 Збройних сил України, зафіксувала відеокамера, встановлена на одній з висотних будівель в місті Чугуєві.

Пряма мова: "Це відео має допомогти слідчим і експертам встановити - що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому".

Додатково: Геращенко також опублікував знімки курсантів зі словами "Вічна пам'ять трагічно загиблим захисникам України".

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически... Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

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