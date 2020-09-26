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МВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту

Суббота, 26 сентября 2020, 14:09
МВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.

Источник: Геращенко в Facebook

Детали: По словам замминистра внутренних дел, последние секунды полета АН-26 Вооруженных сил Украины зафиксировала видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве.

Прямая речь: "Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, как командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом".

Дополнительно: Геращенко также опубликовал снимки курсантов со словами: "Вечная память погибшим защитникам Украины".

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически...

Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

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Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Украинская правда

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Темы: Катастрофа АН26МВДавиа
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