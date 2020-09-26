МВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.

Источник: Геращенко в Facebook

Детали: По словам замминистра внутренних дел, последние секунды полета АН-26 Вооруженных сил Украины зафиксировала видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве.

Прямая речь: "Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, как командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом".

Дополнительно: Геращенко также опубликовал снимки курсантов со словами: "Вечная память погибшим защитникам Украины".

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически... Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

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