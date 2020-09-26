МВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.
Источник: Геращенко в Facebook
Детали: По словам замминистра внутренних дел, последние секунды полета АН-26 Вооруженных сил Украины зафиксировала видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве.
Прямая речь: "Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, как командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом".
Дополнительно: Геращенко также опубликовал снимки курсантов со словами: "Вечная память погибшим защитникам Украины".
Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически...Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.