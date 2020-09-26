Голова Харківської ОДА назвав одну з ключових версій катастрофи АН-26
Очільник облдержадміністрації Харківщини Олексій Кучер розповів, що диспетчер, відповідальний за посадку літака АН-26, який зазнав катастрофи, відповів пілоту лише через хвилину після запиту і це є однією з основних версій причини трагедії.
Джерело: Громадське з посиланням на коментар Кучера
Деталі: За інформацією голови Харківської ОДА, диспетчер відповів не відразу нібито через те, що садив інший борт. На його думку, наразі це одна з ключових версій авіакатастрофи й акценти слідства мають зміститися саме на ці факти.
Кучер додав, що звернувся до Держбюро розслідувань і Військової прокуратури, щоб там відпрацювали озвучену ним версію. Серед інших версій голова ОДА називає теракт та несправність літака.
Пряма мова: "Але вже раніше було відомо, що один з моторів вже не працював. Тому тут треба з'ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А через хвилину вже наші хлопці, на жаль, зазнали краху".
«Такі помилки не можна пробачати. Відвертітися нікому не вдасться» — глава Харківської ОДА каже, що слідство має перевірити версію, що Ан-26 із військовими не посадили раніше, хоча в літака був несправний мотор, але прийняли інший борт pic.twitter.com/cSlW0erAYQ— hromadske (@HromadskeUA) September 26, 2020
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.
- На місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих. Одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).