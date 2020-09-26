Голова Харківської ОДА назвав одну з ключових версій катастрофи АН-26

Очільник облдержадміністрації Харківщини Олексій Кучер розповів, що диспетчер, відповідальний за посадку літака АН-26, який зазнав катастрофи, відповів пілоту лише через хвилину після запиту і це є однією з основних версій причини трагедії.

Джерело: Громадське з посиланням на коментар Кучера

Деталі: За інформацією голови Харківської ОДА, диспетчер відповів не відразу нібито через те, що садив інший борт. На його думку, наразі це одна з ключових версій авіакатастрофи й акценти слідства мають зміститися саме на ці факти.

Кучер додав, що звернувся до Держбюро розслідувань і Військової прокуратури, щоб там відпрацювали озвучену ним версію. Серед інших версій голова ОДА називає теракт та несправність літака.

Пряма мова: "Але вже раніше було відомо, що один з моторів вже не працював. Тому тут треба з'ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А через хвилину вже наші хлопці, на жаль, зазнали краху".

«Такі помилки не можна пробачати. Відвертітися нікому не вдасться» — глава Харківської ОДА каже, що слідство має перевірити версію, що Ан-26 із військовими не посадили раніше, хоча в літака був несправний мотор, але прийняли інший борт pic.twitter.com/cSlW0erAYQ — hromadske (@HromadskeUA) September 26, 2020

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