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Голова Харківської ОДА назвав одну з ключових версій катастрофи АН-26

Субота, 26 вересня 2020, 22:23

Очільник облдержадміністрації Харківщини Олексій Кучер розповів, що диспетчер, відповідальний за посадку літака АН-26, який зазнав катастрофи, відповів пілоту лише через хвилину після запиту і це є однією з основних версій причини трагедії.

Джерело: Громадське з посиланням на коментар Кучера

Деталі: За інформацією голови Харківської ОДА, диспетчер відповів не відразу нібито через те, що садив інший борт. На його думку, наразі це одна з ключових версій авіакатастрофи й акценти слідства мають зміститися саме на ці факти.

Кучер додав, що звернувся до Держбюро розслідувань і Військової прокуратури, щоб там відпрацювали озвучену ним версію. Серед інших версій голова ОДА називає теракт та несправність літака.

Пряма мова: "Але вже раніше було відомо, що один з моторів вже не працював. Тому тут треба з'ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А через хвилину вже наші хлопці, на жаль, зазнали краху".

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.
  • На місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих. Одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).

Теми: Катастрофа АН26Збройні силиХарківська область


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