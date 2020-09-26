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Глава Харьковской ОГА назвал одну из ключевых версий катастрофы АН-26

Суббота, 26 сентября 2020, 22:23
Глава Харьковской ОГА назвал одну из ключевых версий катастрофы АН-26

Глава облгосадминистрации Харьковщины Алексей Кучер рассказал, что диспетчер, ответственный за посадку самолета АН-26, который потерпел катастрофу, ответил пилоту лишь через минуту после запроса и это является одной из основных версий причины трагедии.

Источник: Громадське со ссылкой на комментарий Кучера

Детали: По информации председателя Харьковской ОГА, диспетчер ответил не сразу якобы из-за того, что сажал другой борт. По его мнению, сейчас это одна из ключевых версий авиакатастрофы и акценты следствия должны сместиться именно на эти факты.

Кучер добавил, что обратился в Госбюро расследований и Военную прокуратуру, чтобы там отработали озвученную им версию. Среди других версий глава ОГА называет теракт и неисправность самолета.

Прямая речь: "Но уже раньше было известно, что один из моторов уже не работал. Поэтому здесь надо выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. А через минуту уже наши ребята, к сожалению, потерпели крах".

Предыстория:

Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 

По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).

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Темы: Катастрофа АН26Вооруженные силыХарьковская область
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