Звільнений під заставу нардеп Юрченко записав відеозвернення: звинувачує "сміттєву мафію"

Народний депутат Олександр Юрченко, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, записав відеозвернення до українців та спростовує свою причетність до злочинів.

Джерело: Юрченко у Facebook

Пряма мова Юрченка: "Шановні українці! У зв’язку з розповсюдженою проти мене неправдивою інформацією, я повідомляю – я не вчиняв жодного злочину. Жодної неправомірної вигоди я не отримував, ні в кого нічого не вимагав та не спонукав нікого до надання мені грошових коштів.

Вивчивши повідомлення про підозру та матеріали досудового розслідування, я стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів.

Це підтверджується обшуками, які проходили у всіх приміщеннях, які можна прив’язати до мого приватного життя, так і до депутатської діяльності. Обшуки проходили з численною кількістю порушень, вони робилися працівниками НАБУ і під час них не було знайдено нічого, що можна було б використати у кримінальних справах.

Кому це потрібно? Сміттєва мафія та "упаковщики", які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту ухвалити профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з доопрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала та законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі".

Деталі: Він обіцяє не перешкоджати всебічному, прозорому та об’єктивному досудовому розслідуванню, а також довести свою непричетність до інкримінованих правопорушень.

Що було раніше: 25 вересня за Юрченка внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.

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