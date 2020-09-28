Звільнений під заставу нардеп Юрченко записав відеозвернення: звинувачує "сміттєву мафію"
Народний депутат Олександр Юрченко, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті, записав відеозвернення до українців та спростовує свою причетність до злочинів.
Джерело: Юрченко у Facebook
Пряма мова Юрченка: "Шановні українці! У зв’язку з розповсюдженою проти мене неправдивою інформацією, я повідомляю – я не вчиняв жодного злочину. Жодної неправомірної вигоди я не отримував, ні в кого нічого не вимагав та не спонукав нікого до надання мені грошових коштів.
Вивчивши повідомлення про підозру та матеріали досудового розслідування, я стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів.
Це підтверджується обшуками, які проходили у всіх приміщеннях, які можна прив’язати до мого приватного життя, так і до депутатської діяльності. Обшуки проходили з численною кількістю порушень, вони робилися працівниками НАБУ і під час них не було знайдено нічого, що можна було б використати у кримінальних справах.
Кому це потрібно? Сміттєва мафія та "упаковщики", які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту ухвалити профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з доопрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміттєва мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала та законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі".
Деталі: Він обіцяє не перешкоджати всебічному, прозорому та об’єктивному досудовому розслідуванню, а також довести свою непричетність до інкримінованих правопорушень.
Що було раніше: 25 вересня за Юрченка внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.
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Передісторія:
- 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
- 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
- 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопотали про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
- 18 вересня Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
- 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн.