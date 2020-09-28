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Освобожденный под залог нардеп Юрченко записал видеообращение: обвиняет "мусорную мафию"

Понедельник, 28 сентября 2020, 22:26
Освобожденный под залог нардеп Юрченко записал видеообращение: обвиняет мусорную мафию

Народный депутат Александр Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, записал видеообращение к украинцам и опровергает свою причастность к преступлениям.

Источник: Юрченко в Facebook

Прямая речь Юрченко: "Уважаемые украинцы! В связи с распространенной против меня ложной информацией, я сообщаю - я не совершал никакого преступления. Никакой неправомерной выгоды я не получал, ни у кого ничего не требовал и не побуждал никого к оказанию мне денежных средств.

Изучив сообщение о подозрении и материалы досудебного расследования, я утверждаю, что не имею никакого отношения к инкриминируемым мне преступлений.

Это подтверждается обысками, которые проходили во всех помещениях, можно привязать к моей частной жизни, так и к депутатской деятельности. Обыски проходили с многочисленным количеством нарушений, они делались работниками НАБУ и при них не было найдено ничего, что можно было бы использовать в уголовных делах.

Кому это нужно? Мусорная мафия и "упаковщики", которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая бы регулировала обращения с отходами, несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы. И вот сегодня, когда мы с доработанным законопроектом вышли на второе чтение, мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала и законодательная база, которая функционирует во всем цивилизованном мире".

Детали: Он обещает не препятствовать всестороннему, прозрачному и объективному досудебному расследованию, а также доказать свою непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Что было раньше: 25 сентября за Юрченко внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Знать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Предыстория:

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.
  • 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и ходатайствовали об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.
  • 18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
  • 21 сентября суд арестовал Юрченкос возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн.

Роман Петренко, УП

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Темы: Слуга народакоррупцияарестВерховная Рада
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