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У Єврокомісії дали зрозуміти, що швидких санкцій у справі Навального не буде

Четвер, 3 вересня 2020, 17:39

У Європейській комісії заявили, що питання санкцій ЄС у справі отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального може бути розглянуте тільки після проведення розслідування та встановлення винних у нападі на політика. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у четвер на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петер Стано. 

"На цьому етапі немає розслідування, яке б вказало, хто відповідальний. Ми у ЄС були дуже чіткими у своїй реакції - ми хочемо побачити, як відповідальні притягнуті до відповідальності. Але для цього має бути розпочате розслідування, і повинні бути результати. Цього ще немає. Тому наразі складно говорити про покарання", - заявив Стано. 

Він наголосив, що ЄС хоче бачити ретельне і таке, що заслуговує на довіру, розслідування, яке дало б чіткі відповіді на всі питання, які виникли в цій справі. 

Відзначивши, що атака на Навального сталася на російській землі, Стано сказав, що "в інтересах Росії почати розслідування незалежно від того, якими були попередні заяви або висловлювання з цього приводу". 

Стано утім визнав, що Навальний - не перший, хто став жертвою "боягузливого і нелюдського нападу", і попередні випадки не були належно розслідувані. 

"Ми бачили, як в Росії вбивали інших людей і заглушали голоси інших опозиціонерів. Можу нагадати тільки Анну Політковську, Сергєя Магнітського, Бориса Нємцова. Чи були у нас задовільні результати розслідування їх вбивств? Що ж, послужний список не дуже вдалий", - відзначив речник. 

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.

Теми: НавальнийЄврокомісіясанкціїРосія
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