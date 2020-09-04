Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Лондоні під час кліматичних протестів затримали 300 осіб

П'ятниця, 4 вересня 2020, 09:18

Понад 300 людей були затримані протягом третього дня протестів проти зміни клімату в центрі Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Рух "Extinction Rebellion", у якого заплановано 10 днів протестів, і інші групи зібралися біля міських визначних пам'яток в четвер.

За даними Скотланд-Ярду, із затриманих понад 200 були пов'язані з демонстрацією на мосту Ламбет біля будівлі парламенту.

Extinction Rebellion заявили, що поліція не дозволила мирним демонстрантам покинути міст. Поліція повідомила, що міст був заблокований, коли деякі учасники протесту "прикували" себе до нього.

 

Extinction Rebellion вимагає, щоб уряд оголосив надзвичайну ситуацію в області клімату та екології, знизив викиди парникових газів до нуля до 2025 року і заснував "збори громадян з питань кліматичної та екологічної справедливості".

На п'ятницю заплановано нові акції протесту.

Теми: Велика Британіяекологіямітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу в Україні виявили рекордні 2723 хворих на коронавірус

Новини 3 вересня: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна

Зеленський відсторонився від звинувачень на адресу суддів ОАСК

В Україні оновили зони зараження

Нацрада анулювала ліцензію на мовлення "Прямого FM"

Військовий загинув при ліквідації пожежі на Луганщині – штаб ООС

Усі новини...
Велика Британія
Англія та Уельс відкривають школи після карантину
Євросоюз, США, Британія і Швейцарія звернулись до Мінська: припиніть репресії
У Великій Британії встановили новий рекорд швидкості інтернету
Останні новини
09:31
Суд відновив стягнення 165 мільйонів доларів з Приватбанку на користь Суркісів
09:18
фотоУ Лондоні під час кліматичних протестів затримали 300 осіб
08:47
За добу в Україні виявили рекордні 2723 хворих на коронавірус
08:40
Нідерланди зупиняють екстрадицію підозрюваних до Польщі через сумніви у незалежності судів
08:28
Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 900 порушень за час "всеосяжного перемир'я"
08:12
НАТО проведе засідання через отруєння Навального
08:00
Головні новини четверга і ночі: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна
07:38
На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети
06:01
ВідеоSpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс
04:26
На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували понад 9500 заражень COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!