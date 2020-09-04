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У Лондоні під час кліматичних протестів затримали 300 осіб

П'ятниця, 4 вересня 2020, 09:18

Понад 300 людей були затримані протягом третього дня протестів проти зміни клімату в центрі Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Рух "Extinction Rebellion", у якого заплановано 10 днів протестів, і інші групи зібралися біля міських визначних пам'яток в четвер.

За даними Скотланд-Ярду, із затриманих понад 200 були пов'язані з демонстрацією на мосту Ламбет біля будівлі парламенту.

Extinction Rebellion заявили, що поліція не дозволила мирним демонстрантам покинути міст. Поліція повідомила, що міст був заблокований, коли деякі учасники протесту "прикували" себе до нього.

 

Extinction Rebellion вимагає, щоб уряд оголосив надзвичайну ситуацію в області клімату та екології, знизив викиди парникових газів до нуля до 2025 року і заснував "збори громадян з питань кліматичної та екологічної справедливості".

На п'ятницю заплановано нові акції протесту.

Теми: Велика Британіяекологіямітинги
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