Пандемія: за добу виявили менше 200 тисяч нових хворих
Вівторок, 8 вересня 2020, 04:42
За 6 вересня у світі підтвердили 196 тисяч випадків зараження коронавірусом.
Джерело: повідомлення сайту Worldometers
Деталі: Лідером залишається Індія, де виявили 75 тисяч хворих. У США зареєстрували 25 тисяч випадків, у Бразилії – 10 тисяч, в Аргентині – близько 9 тисяч.
Цього ж дня від ускладнень хвороби померли 3708 осіб.
Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 27,4 млн осіб, із яких 896,5 тисяч – померли. Вилікувались від коронавірусу вже 19,5 млн хворих.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Нагадаємо:
- У неділю, 6 вересня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 174 особам, 31 хворий помер, 379 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби.
Українська правда