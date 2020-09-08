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Пандемія: за добу виявили менше 200 тисяч нових хворих

Вівторок, 8 вересня 2020, 04:42
Пандемія: за добу виявили менше 200 тисяч нових хворих

За 6 вересня у світі підтвердили 196 тисяч випадків зараження коронавірусом. 

Джерело: повідомлення сайту Worldometers

Деталі: Лідером залишається Індія, де виявили 75 тисяч хворих. У США зареєстрували 25 тисяч випадків, у Бразилії – 10 тисяч, в Аргентині – близько 9 тисяч.

Цього ж дня від ускладнень хвороби померли 3708 осіб. 

Загалом за час пандемії коронавірус підтвердили у 27,4 млн осіб, із яких 896,5 тисяч – померли. Вилікувались від коронавірусу вже 19,5 млн хворих.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус
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