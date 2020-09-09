Бойовики "тишу" не порушували, але двоє військових травмовані – ООС

8 вересня на Донбасі під час проведення інженерних робіт в тилу двоє військових отримали поранення від вибуху міни.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Повідомляється, що порушень режиму припинення вогню 8 вересня не зафіксовано.

У штабі нагадали про бойове травмування військових. "Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний", – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.