Бойовики "тишу" не порушували, але двоє військових травмовані – ООС
Середа, 9 вересня 2020, 07:45
8 вересня на Донбасі під час проведення інженерних робіт в тилу двоє військових отримали поранення від вибуху міни.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Повідомляється, що порушень режиму припинення вогню 8 вересня не зафіксовано.
У штабі нагадали про бойове травмування військових. "Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний", – йдеться у повідомленні.
Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.
Українська правда