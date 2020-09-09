Кравцов і Родненков заявили, що планують повернутися у Білорусь

Члени Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов і Антон Родненков розповіли, що невдовзі планують повернутися у Мінськ.

Джерело: Родненков та Кравцов в ефірі "Сніданку з 1+1"

Пряма мова Родненкова: "Ми, звичайно, збираємося повертатися. Зараз ми скоординуємося з нашими іншими колегами.

Після цього, швидше за все, протягом двох тижнів ми будемо планувати наше повернення назад.

Наша команда знаходиться у Мінську. У Мінську ми відчуваємо комфорт. У Мінську найбільша користь від того, що ми робимо".

Деталі: Кравцов додав, що вони розуміють ті ризики, які можуть виникнути у разі їхнього повернення у Білорусь.

Члени Координаційної ради розповіли, що наразі планують зустрічі із волонтерами, які допомагають їм в Україні.

Що було раніше: Вранці 8 вересня Державний прикордонкомітет Білорусі повідомив, що член Координаційної ради Марія Колесникова разом з Родненковим та Кравцовим поїхали в Україну.

Білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової на кордоні, а от Антон Родненков та Іван Кравцов потрапили до України.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.