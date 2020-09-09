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Кравцов и Родненков заявили, что планируют вернуться в Беларусь

Среда, 9 сентября 2020, 12:03

Члены Координационного совета Беларуси Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали, что вскоре планируют вернуться в Минск.

Источник: Родненков и Кравцов в эфире "Сніданку с 1+1"

Прямая речь Родненкова: "Мы, конечно, собираемся возвращаться. Сейчас мы скоординуемося с нашими другими коллегами.

После этого, скорее всего, в течение двух недель мы будем планировать наше возвращение назад.

Наша команда находится в Минске. В Минске мы чувствуем комфорт. В Минске наибольшая польза от того, что мы делаем".

Детали: Кравцов добавил, что они понимают те риски, которые могут возникнуть в случае их возвращения в Беларусь.

Члены Координационного совета рассказали, что сейчас планируют встречи с волонтерами, которые помогают им в Украине.

Что было раньше:  Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что член Координационного совета Мария Колесникова вместе с Родненковим и Кравцовым поехали в Украину.

Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на границе, а вот Антон Родненков и Иван Кравцов попали в Украину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

Алена Мазуренко, УП
Темы: РосcияБеларусь


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