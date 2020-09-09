Кокаїн замість бананів: прикордонники виявили рекордну партію наркотиків

У морському порту "Південний" оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Наркотики перевозились у контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор.

У контейнері оперативники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном. Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кг. Вартість вилучених наркотичних засобів на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів США.

Подальші процесуальні дії тривають.

Операцію провели оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області, групи портового контролю (ССР) та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.