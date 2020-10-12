Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Дебати в США: у Трампа заявили, що президент передумав і знову готовий до дебатів

Понеділок, 12 жовтня 2020, 06:47

Представник Білого дому Брайан Моргенстерн заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до дебатів, які раніше планувалося провести 15 жовтня.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Вони (лікарі - ред) сказали, що він більше не представляє ризику передачі вірусу, тому було б непогано, якщо б комісія повернула дебати в графік".

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена

Що передувало: 

  • Напередодні Трамп відмовився дебатувати онлайн. Водночас у Байдена погодились на такий формат, проте, з огляду на категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів. 
  • 10 жовтня Комісія з президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.
  • Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.  

Передісторія:

  • Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
  • 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби. 
  • Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.
  • 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

Теми: ТрампвиборидебатиБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Двох учасників зустрічі з Лукашенком випустили з СІЗО

У Зеленського підтвердили, що він схвалив ранні канікули та інші заходи

МОН рекомендує встановити канікули у школах з 15 до 30 жовтня

фото, відеоБілорусь: сотні затриманих, насильство, водомети і світлошумові гранати

Стан Порошенка покращився – джерело

Студенти вчитимуться дистанційно, у школах канікули почнуться раніше – Радуцький

Усі новини...
Трамп
Twitter: новий допис Трампа щодо COVID-19 вводить в оману
Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 та планує продовжити передвиборчу кампанію
Байден розповів, у якому випадку може програти президентські вибори
Останні новини
08:00
Головні новини неділі і ночі: канікули для школярів, в Білорусі на вулицях затримали 600 людей
07:37
Війська Росії на Донбасі обстріляли позиції ООС поблизу низки населених пунктів — штаб
06:47
Дебати в США: у Трампа заявили, що президент передумав і знову готовий до дебатів
05:26
Італія посилює карантин через спалах COVID-19
04:27
ТаблицяУкраїна продовжує триматися серед світових лідерів з поширення COVID-19
03:30
Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом
02:25
Twitter: новий допис Трампа щодо COVID-19 вводить в оману
01:51
Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 та планує продовжити передвиборчу кампанію
00:48
ОновленоКількість затриманих учасників протестів у Білорусі перевищила 600 осіб
00:21
Буковина: одужань від коронавірусу у три рази менше, ніж нових хворих
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!