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Дебати в США: у Трампа заявили, що президент передумав і знову готовий до дебатів

Понеділок, 12 жовтня 2020, 06:47
Дебати в США: у Трампа заявили, що президент передумав і знову готовий до дебатів

Представник Білого дому Брайан Моргенстерн заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до дебатів, які раніше планувалося провести 15 жовтня.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Вони (лікарі - ред) сказали, що він більше не представляє ризику передачі вірусу, тому було б непогано, якщо б комісія повернула дебати в графік".

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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Що передувало: 

  • Напередодні Трамп відмовився дебатувати онлайн. Водночас у Байдена погодились на такий формат, проте, з огляду на категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів. 
  • 10 жовтня Комісія з президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.
  • Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.  

Передісторія:

  • Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
  • 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби. 
  • Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.
  • 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампвиборидебатиБайден
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