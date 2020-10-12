Дебати в США: у Трампа заявили, що президент передумав і знову готовий до дебатів
Понеділок, 12 жовтня 2020, 06:47
Представник Білого дому Брайан Моргенстерн заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до дебатів, які раніше планувалося провести 15 жовтня.
Джерело: CNN
Пряма мова: "Вони (лікарі - ред) сказали, що він більше не представляє ризику передачі вірусу, тому було б непогано, якщо б комісія повернула дебати в графік".
Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.
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Що передувало:
- Напередодні Трамп відмовився дебатувати онлайн. Водночас у Байдена погодились на такий формат, проте, з огляду на категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів.
- 10 жовтня Комісія з президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.
- Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.
Передісторія:
- Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
- 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
- 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби.
- Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.
- 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.