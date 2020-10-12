Дебати в США: у Трампа заявили, що президент передумав і знову готовий до дебатів

Представник Білого дому Брайан Моргенстерн заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до дебатів, які раніше планувалося провести 15 жовтня.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Вони (лікарі - ред) сказали, що він більше не представляє ризику передачі вірусу, тому було б непогано, якщо б комісія повернула дебати в графік".

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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Що передувало:

Напередодні Трамп відмовився дебатувати онлайн. Водночас у Байдена погодились на такий формат, проте, з огляду на категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів.

10 жовтня Комісія з президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.

Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.

Передісторія: