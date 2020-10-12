Дебаты в США: у Трампа заявили, что президент передумал и снова готов к дебатам

Представитель Белого дома Брайан Моргенстерн заявил, что президент США Дональд Трамп готов к дебатам которые ранее планировалось провести 15 октября.

Источник: CNN

Прямая речь: "Они (врачи - ред) сказали, что он больше не представляет риска передачи вируса, поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график".

Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена

Что было раньше:

Накануне Трамп отказался дебатировать онлайн. В то же время у Байдена согласились на такой формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.

Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом.

Позже у действующего президента опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. В Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов.

Передісторія: