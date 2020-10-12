Дебаты в США: у Трампа заявили, что президент передумал и снова готов к дебатам
Понедельник, 12 октября 2020, 06:47
Представитель Белого дома Брайан Моргенстерн заявил, что президент США Дональд Трамп готов к дебатам которые ранее планировалось провести 15 октября.
Источник: CNN
Прямая речь: "Они (врачи - ред) сказали, что он больше не представляет риска передачи вируса, поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график".
Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.
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Что было раньше:
- Накануне Трамп отказался дебатировать онлайн. В то же время у Байдена согласились на такой формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.
- Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом.
- Позже у действующего президента опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. В Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов.
Передісторія:
- Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
- 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
- 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби.
- Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.