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Дебаты в США: у Трампа заявили, что президент передумал и снова готов к дебатам

Понедельник, 12 октября 2020, 06:47
Дебаты в США: у Трампа заявили, что президент передумал и снова готов к дебатам

Представитель Белого дома Брайан Моргенстерн заявил, что президент США Дональд Трамп готов к дебатам которые ранее планировалось провести 15 октября.

Источник: CNN

Прямая речь: "Они (врачи - ред) сказали, что он больше не представляет риска передачи вируса, поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график".

Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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Что было раньше:

  • Накануне Трамп отказался дебатировать онлайн. В то же время у Байдена согласились на такой формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.
  • Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом.
  • Позже у действующего президента опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. В Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов. 

Передісторія:

  • Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
  • 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби. 
  • Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампвиборыдебатыБайден
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