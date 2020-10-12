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Після місяця реанімації Балуха переводять в інше відділення - Геращенко

Понеділок, 12 жовтня 2020, 14:11

Постраждалого колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха переводять із реанімації в нейрохірургію.

Джерело: народна депутатка "Євросолідарності" Ірина Геращенко, посилаючись на лікарів.

Пряма мова: "Дійсно хороші новини від лікарів В. Балуха: "Володю сьогодні , нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю що з ним , що з ним сталося, де він знаходиться".

Деталі: Геращенко зазначає, що відвідувати пацієнта поки що не можна, в тому числі через карантин і небезпеку COVID, який несе для потерпілого важкі ризики.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Балух


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