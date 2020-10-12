Після місяця реанімації Балуха переводять в інше відділення - Геращенко
Понеділок, 12 жовтня 2020, 14:11
Постраждалого колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха переводять із реанімації в нейрохірургію.
Джерело: народна депутатка "Євросолідарності" Ірина Геращенко, посилаючись на лікарів.
Пряма мова: "Дійсно хороші новини від лікарів В. Балуха: "Володю сьогодні , нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю що з ним , що з ним сталося, де він знаходиться".
Деталі: Геращенко зазначає, що відвідувати пацієнта поки що не можна, в тому числі через карантин і небезпеку COVID, який несе для потерпілого важкі ризики.
Передісторія:
- 8 вересня вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території Гідропарку. Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
- 18 вересня поліція Києва заявила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.
- 19 вересня суд заарештував підозрюваного на 2 місяці без права застави.
Українська правда