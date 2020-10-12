После месяца реанимации Балуха переводят в другое отделение - Геращенко

Пострадавшего бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию.

Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко, ссылаясь на врачей.

Прямая речь: "Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха: "Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью что с ним, что с ним произошло, где он находится".

Детали: Геращенко отмечает, что посещать пациента пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID, который несет для потерпевшего тяжелые риски.

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