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После месяца реанимации Балуха переводят в другое отделение - Геращенко

Понедельник, 12 октября 2020, 14:11

Пострадавшего бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию.

Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко, ссылаясь на врачей.

Прямая речь: "Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха: "Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью что с ним, что с ним произошло, где он находится".

Детали: Геращенко отмечает, что посещать пациента пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID, который несет для потерпевшего тяжелые риски.

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
  • 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.

Украинская правда
Темы: Балух


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