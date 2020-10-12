После месяца реанимации Балуха переводят в другое отделение - Геращенко
Понедельник, 12 октября 2020, 14:11
Пострадавшего бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию.
Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко, ссылаясь на врачей.
Прямая речь: "Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха: "Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью что с ним, что с ним произошло, где он находится".
Детали: Геращенко отмечает, что посещать пациента пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID, который несет для потерпевшего тяжелые риски.
Предыстория:
- Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
- 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
Украинская правда