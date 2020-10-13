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"В ізоляторі спокійніше": Колесникова відмовилася від зустрічі з Лукашенком в СІЗО КДБ

Вівторок, 13 жовтня 2020, 11:24
В ізоляторі спокійніше: Колесникова відмовилася від зустрічі з Лукашенком в СІЗО КДБ

Затриманій учасниці Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесниковій пропонували взяти участь у зустрічі з Олександром Лукашенком в СІЗО КДБ, але вона відмовилася.

Джерело: її адвокат Олександр Пильченко в ефірі "Ехо Москви", цитує TUT.by

Пряма мова: "Виявляється, в п'ятницю до Марії приїжджали двоє миловидних чоловіків, як вона сказала, і спілкувалися з нею на цю тему, чи не хотіли б поспілкуватися (з Лукашенком). Марія така креативна дівчина, видно, їх трошки налякала. Сказала: ну чого зараз спілкуватися, півтора місяці тому ми пропонували все це зупинити (насильство), зараз всі в тюрмі або видворені з країни.

До того ж ви не назвались, досить, мене вже повозили по Білорусі близько півтори доби, і я не знала, де перебуваю. Ось коли буде люди назвуть себе, скажуть, хто вони і куди везуть, щоб я не боялася їхати. Зараз, сказала, в Жодіно в ізоляторі їй спокійніше, ніж їздити з незнайомими людьми".

Деталі: Крім того, за словами адвоката, коли ці чоловіки задали Колесниковій питання, як вона бачить своє майбутнє, вона сказала, що бачить по-різному: або п'ять років ув'язнення - до нових виборів, або півтора року - тому що стільки в Білорусі сидять політв'язні, або все зміниться будь-якої секунди.

Що передувало: У суботу 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся у слідчому ізоляторі КДБ із затриманими представниками Координаційної ради та об'єднаного штабу опозиції.

Після цього членові ініціативної групи Віктора Бабарико, бізнесменові Юрію Воскресенському та директору IТ-компанії PandaDoc Дмитру Рабцевичу змінили запобіжний захід, вони вийшли на свободу.

Знати більше: Спецоперація у СІЗО: навіщо Лукашенко почав переговори з ув'язненою опозицією

Передісторія:

  • Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента. Опозиція створила Координаційну раду і вимагає перевиборів. Водночас шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • Пізніше стало відомо, що білоруські силовики привезли її до кордону з УКраїною та змушували виїхати. На знак протесту опозиціонерка порвала свій паспорт. Колесникову затримали
  • 9 вересня стало відомо, що Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську. Вона подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.
  • Слідчі пред'явили затриманій учасниці Координаційної ради опозиції Марії Колесниковій звинувачення в закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди нацбезпеці.

Теми: Білорусь
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