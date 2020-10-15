США заявили про рішучу підтримку білоруського народу

Сполучені Штати заявили про рішучу підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади.

Джерело: заява держсекретаря США Майка Помпео, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Помпео: "Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії".

Деталі: Держсекретар також вимає негайного звільнення громадянина США Віталія Шклярова, який наразі перебуває у СІЗО КГБ в Білорусі.

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані понад 700 людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

Згодом лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом.

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Нагадаємо:

З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Їх причиною стали офіційні результати виборів, відповідно до яких перемогу здобув Олександр Лукашенко. Акції супроводжуються жорстоким придушенням та міліцейським насиллям.

Лукашенко "визнав, що засидівся" на цій посаді, але заявив, що владу не віддасть.