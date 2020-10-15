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США заявили про рішучу підтримку білоруського народу

Четвер, 15 жовтня 2020, 04:42

Сполучені Штати заявили про рішучу підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади. 

Джерело: заява держсекретаря США Майка Помпео, цитує "Укрінформ"  

Пряма мова Помпео: "Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії".

Деталі: Держсекретар також вимає негайного звільнення громадянина США Віталія Шклярова, який наразі перебуває у СІЗО КГБ в Білорусі. 

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані понад 700 людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

Згодом лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом

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Нагадаємо:

  • З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Їх причиною стали офіційні результати виборів, відповідно до яких перемогу здобув Олександр Лукашенко. Акції супроводжуються жорстоким придушенням та міліцейським насиллям. 
  • Лукашенко "визнав, що засидівся" на цій посаді, але заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президії цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента", проте на інавгурацію не запросили іноземних представників та не транслювали її по національному телебаченню.
  • Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Теми: СШАБілорусь


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