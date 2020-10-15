США заявили про рішучу підтримку білоруського народу
Сполучені Штати заявили про рішучу підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади.
Джерело: заява держсекретаря США Майка Помпео, цитує "Укрінформ"
Пряма мова Помпео: "Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії".
Деталі: Держсекретар також вимає негайного звільнення громадянина США Віталія Шклярова, який наразі перебуває у СІЗО КГБ в Білорусі.
Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані понад 700 людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.
Згодом лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства над білоруським народом.
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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Нагадаємо:
- З 9 серпня у Білорусі тривають протести. Їх причиною стали офіційні результати виборів, відповідно до яких перемогу здобув Олександр Лукашенко. Акції супроводжуються жорстоким придушенням та міліцейським насиллям.
- Лукашенко "визнав, що засидівся" на цій посаді, але заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президії цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента", проте на інавгурацію не запросили іноземних представників та не транслювали її по національному телебаченню.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.