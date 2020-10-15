США заявили о решительной поддержке белорусского народа

Соединенные Штаты заявили о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против власти.

Источник: заявление госсекретаря США Майка Помпео, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Помпео: "Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии".

Детали: Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.

Что предшествовало: В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны более 700 людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

Позже лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия над белорусским народом.

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Напомним: