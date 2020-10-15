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США заявили о решительной поддержке белорусского народа

Четверг, 15 октября 2020, 04:42

Соединенные Штаты заявили о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против власти.

Источник: заявление госсекретаря США Майка Помпео, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Помпео: "Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии".

Детали: Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси. 

Что предшествовало: В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны более 700 людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

Позже лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия над белорусским народом.

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Напомним: 

  • С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Их причиной стали официальные результаты выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Акции сопровождаются жестоким подавлением и милицейским насилием.
  • Лукашенко "признал, что засиделся" на этом посту, но заявил, что власть не отдаст. 
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента", однако на инаугурацию не пригласили иностранных представителей и не транслировали ее по национальному телевидению.
  • Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Темы: СШАБеларусь
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