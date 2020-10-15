Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 15 жовтня: запитання від Зеленського, нові карантинні зони

Четвер, 15 жовтня 2020, 21:51
Новини 15 жовтня: запитання від Зеленського, нові карантинні зони

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського, До "червоної" зони потрапили 8 обласних центрів, — актуальні новини 15 жовтня.

Про запитання від Зеленського

В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, каннабісу і скорочення кількості народних депутатів.

В Офісі президента кажуть, що створення спеціальних економічних умов на вільній частині Донбасу допоможе "зшивати" регіон та сприятиме дієвій реінтеграції.

Про нові карантинні зони

15 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили 8 обласних центрів.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

З офісу президента після місцевих виборів можуть звільнити першого заступника глави офісу президента і давнього друга сім’ї Володимира Зеленського Сергія Трофімова.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори. 

Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.

Росія не бачить сенсу далі брати участь у тристоронніх консультаціях з Австралією та Нідерландами про катастрофу літака рейсу МН17 у 2014 році на сході України після того, як Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини скаргу проти РФ.

63 виробники тепла мають заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах.

В одній із квартир будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков йде у відставку через напруженість і протести з вимогою його уходу, що почалися після виборів до парламенту.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Усі новини...
Реклама: