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Новости 15 октября: вопросы от Зеленского, новые карантинные зоны

Четверг, 15 октября 2020, 21:51
Новости 15 октября: вопросы от Зеленского, новые карантинные зоны

В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского, В "красную" зону попали 8 областных центров, — актуальные новости 15 октября.

О вопросах от Зеленского

В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.

В Офисе президента говорят, что создание специальных экономических условий на свободной части Донбасса поможет "сшивать" регион и будет способствовать действенной реинтеграции.

О новых карантинных зонах

15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали 8 областных центров. 

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