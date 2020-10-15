Новости 15 октября: вопросы от Зеленского, новые карантинные зоны
В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского, В "красную" зону попали 8 областных центров, — актуальные новости 15 октября.
О вопросах от Зеленского
В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.
В Офисе президента говорят, что создание специальных экономических условий на свободной части Донбасса поможет "сшивать" регион и будет способствовать действенной реинтеграции.
О новых карантинных зонах
15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красную зону попали 8 областных центров.
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