Де санітари і коли закінчиться цирк – українці пишуть питання до Зеленського

Українці відгукнулися на заклик президента Володимира Зеленського і залишають десятки коментарів на офіційних сторінках влади з питаннями на наступні "всенародні" опитування. Вони питають, де посадки чиновників, коли закінчиться цей цирк та коли президент піде з посади через невиконані обіцянки.

Джерело: питання користувачів Facebook під відеозверненням Зеленського на сторінках ОПУ, Слуги народу та самого глави держави

Деталі: Українців цікавить, "коли закінчиться цей цирк" і коли президент піде у відставку через порушення закону і невиконані обіцянки, коли почнуться посадки друзів-корупціонерів, чому не закінчилась війна на Донбасі.

Також користувачі питають, де обіцяні 4 тисячі доларів зарплати для вчителів, чи чому гроші з коронавірусного фонду пустили на дороги.

Деякі українці пропонують лишити в опитуванні одне питання: "Чи задоволені ви роботою президента і його команди" і у випадку 51% незадоволених відправити усю владу у відставку.

Окремі юзери переконані, що Зеленський своїм опитуванням не тільки порушує Конституцію, а й вчиняє державну зраду, плануючи провести опитування коштом невідомих меценатів. Інші навпаки радіють такій ініціативі президента і дякують за те, що він цікавиться думкою народу, бо досі такого не було.

Також опитування у день виборів називають технологією "Слуги народу" і намаганням підвищити явку на виборах. Дехто пише, що не збирається брати учать у протизаконному опитуванні, інші – що підуть на вибори лише заради цих питань, якщо вони в кінцевому результаті дійсно на щось вплинуть.

Серед пропозицій на наступні опитування українці піднімають питання легалізації зброї і проституції, доступного розмитнення авто, встановлення "адекватних цін на комунальні послуги".

Також українці обурюються, чому не було всенародного опитування, коли голосували за продаж землі і легалізацію грального бізнесу.

Деякі користувачі соцмережі просять президента вирішити якісь їхні питання – як то перемонтувати ліхтар на конкретній вулиці, закрити контори швидких позик грошей, чи підняти пенсію.

Також є частина жартівливих коментарів, на кшталт "Де санітари?", "Де я? Хто я?", "Коли закінчиться клоунада?", "Що ви там курите, хлопці? Проводити такі опитування, це протизаконно".

Багато коментаторів радять "скоротити посаду президента", або просто пишуть "Вова, йди вже – давно пора".

Низку юзерів обурило звернення президента на ти, інші ж не зважають на таке, а пишуть слова вдячності та бажають "божого благословення" Зеленському.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає можливість проводити "всенародні опитування" з важливих для українців питань щомісяця, або навіть щотижня, і попросив українців написати теми, які їх цікавлять, для наступних опитувань.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

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