Где санитары и когда закончится цирк – украинцы пишут вопросы к Зеленскому

Украинцы откликнулись на призыв президента Владимира Зеленского и оставляют десятки комментариев на официальных страницах власти с вопросами на следующие "всенародные" опросы. Они спрашивают, где посадки чиновников, когда закончится этот цирк и когда президент уйдет с должности из-за невыполненных обещаний.

Источник: вопросы пользователей Facebook под видеообращением Зеленского на страницах ОПУ, Слуги народа и самого главы государства

Детали: Украинцев интересует, "когда закончится этот цирк" и когда президент уйдет в отставку из-за нарушения закона и невыполнения обещаний, когда начнутся посадки друзей-коррупционеров, почему не закончилась война на Донбассе.

Также пользователи спрашивают, где обещанные 4000 долларов зарплаты для учителей, или почему деньги из коронавирусного фонда пустили на дороги.

Некоторые украинцы предлагают оставить в опросе один вопрос: "Довольны ли вы работой президента и его команды" и в случае 51% недовольных отправить всю власть в отставку.

Отдельные пользователи убеждены, что Зеленский своим опросом не только нарушает Конституцию, но и совершает государственную измену, планируя провести опрос за счет неизвестных меценатов. Другие наоборот радуются такой инициативе президента и благодарят за то, что он интересуется мнением народа, потому что до сих пор такого не было.

Также опрос в день выборов называют технологией "Слуги народа" и попыткой повысить явку на выборах. Некоторые пишут, что не собирается участвовать в противозаконном опросе, другие – что пойдут на выборы только ради этих вопросов, если они в конечном итоге действительно на что-то повлияют.

Среди предложений на следующие опросы украинцы поднимают вопрос легализации оружия и проституции, доступной растаможки авто, установления "адекватных цен на коммунальные услуги".

Также украинцы возмущаются, почему не было всенародного опроса, когда голосовали за продажу земли и легализацию игорного бизнеса.

Некоторые пользователи соцсети просят президента решить какие-то их вопросы – например, перемонтировать фонарь на конкретной улице, закрыть конторы быстрых займов денег, или поднять пенсию.

Также есть часть шутливых комментариев, например, "Где санитары?", "Где я? Кто я?", "Когда закончится клоунада?", "Что вы там курите, ребята? Проводить такие опросы, это противозаконно".

Многие комментаторы советуют "сократить должность президента", или просто пишут "Вова, иди – давно пора".

Ряд пользователей возмутило обращение президента на ты, другие же не обращают внимание на такое, а пишут слова благодарности и желают "божьего благословения" Зеленскому.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность проводить "всенародные опросы" по важным для украинцев вопросам ежемесячно, или даже еженедельно, и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов.

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Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит

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