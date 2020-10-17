Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 почали перераховувати гроші

Міністерство оборони перерахувало перші кошти для виплати одноразової грошової допомоги за військовослужбовців, загиблих внаслідок катастрофи літака Ан-26Ш у Харківській області.

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Понад 28 мільйонів гривень спрямовано Сухопутнім військам ЗСУ для розподілу по військкоматах. Зазначається, що наступного тижня військові комісаріати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги.

Наразі рішення про виплати прийнято щодо 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних Сил. Документи щодо них розглянуто комісією Міноборони, протокол засідання якої затверджено міністром оборони.

Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи, зазначили в Міноборони.

На сьогодні продовжує працювати урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака Ан-26Ш. Результати роботи комісії бути подані міністру оборони до 25 листопада.

Довідка: На засіданні уряду 26 вересня було вирішено, що члени сімей загиблих у катастрофі Ан-26 військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі більш ніж 1,5 мільйони гривень.

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