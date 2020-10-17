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Семьям погибших в катастрофе Ан-26 начали перечислять деньги

Суббота, 17 октября 2020, 11:18

Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области.

Источник: Министерство обороны

Детали: Более 28 миллионов гривен направлено Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военкоматах. Отмечается, что на следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.

Пока что решение о выплате принято в отношении 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил. Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден министром обороны.

Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы, отметили в Минобороны.

На сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш. Результаты работы комиссии должны быть представлены министру обороны до 25 ноября.

Справка: На заседании правительства 26 сентября было решено, что члены семей погибших в катастрофе Ан-26 военнослужащих получат одноразовую денежную помощь в размере более 1,5 миллиона гривен.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой потерпел катастрофу военный самолет Ан-26.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. Из них выжил только один курсант
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26.
  • Расследование авиакатастрофы выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26Минобороныденьги


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