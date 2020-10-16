Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання"

Курсант В’ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 у Харківській області, розповів, що вирішив продовжить навчання за обраним фахом.

Джерело: "АрміяInform"

Пряма мова: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті (Повітряних сил імені Івана Кожедуба - ред) за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму".

Деталі: Наразі курсант Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Напередодні йому вручили медаль "За військову службу Україні".

Що передувало: 7 жовтня голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віце-прем'єр Олег Уруський повідомив, що в ході розслідування виявлено грубі порушення у виконанні польотних завдань і в організації польотів в цілому.

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