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Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання"

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 00:22

Курсант В’ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 у Харківській області, розповів, що вирішив продовжить навчання за обраним фахом.

Джерело: "АрміяInform"

Пряма мова: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті (Повітряних сил імені Івана Кожедуба - ред) за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму".

Деталі: Наразі курсант Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Напередодні йому вручили медаль "За військову службу Україні".

Що передувало: 7 жовтня голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віце-прем'єр Олег Уруський повідомив, що в ході розслідування виявлено грубі порушення у виконанні польотних завдань і в організації польотів в цілому.

 

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. 
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Теми: Катастрофа АН26


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