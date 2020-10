Байден отримав негативний тест на COVID-19

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден повідомив, що у нього та його дружини Джилл негативний результат тесту на коронавірус.

Джерело: Байден у Telegram

Пряма мова Байдена: "Я із задоволенням повідомляю, що ми з Джилл отримали негативний тест на COVID.

Дякуємо усім за ваші повідомлення. Сподіваюся, ви пам’ятаєте: носіть маску, дотримуйтеся соціальної дистанції та мийте руки".

Деталі: Тим часом президент Володимир Зеленський побажав Трампу з дружиною швидкого одужання: "COVID є величезним викликом для кожного із нас! Дональд та Меланія Трамп, тримайтеся! Бажаю швидкого та повного одужання".

#Covid19 is a huge challenge for the entire world. @RealDonaldTrump and @FLOTUS stay strong! Wishing you fast and full recovery!