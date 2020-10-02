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Байден отримав негативний тест на COVID-19

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 19:49
Байден отримав негативний тест на COVID-19

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден повідомив, що у нього та його дружини Джилл негативний результат тесту на коронавірус.

Джерело: Байден у Telegram

Пряма мова Байдена: "Я із задоволенням повідомляю, що ми з Джилл отримали негативний тест на COVID.

Дякуємо усім за ваші повідомлення. Сподіваюся, ви пам’ятаєте: носіть маску, дотримуйтеся соціальної дистанції та мийте руки".

Деталі: Тим часом президент Володимир Зеленський побажав Трампу з дружиною швидкого одужання: "COVID є величезним викликом для кожного із нас! Дональд та Меланія Трамп, тримайтеся! Бажаю швидкого та повного одужання".

Нагадаємо:

  • Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.
  • Під час дебатів, що відбулися 29 вересня на одній сцені, кандидати не тисли один одному руки і не тисли руки модератору. Ні Байден, ні Трамп на сцені не носили маски.
  • Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.
  • Віце-президент США Майк Пенс, держсекретар США Майк Помпео і діти Трампа теж не захворіли на коронавірус.
  • Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада. 
  • Читайте також: В режимі "бою без правил": хто виграв у президентських дебатах Трампа та Байдена.

Українська правда
Теми: СШАБайденкоронавірусТрамп
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