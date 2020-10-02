Байден отримав негативний тест на COVID-19
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден повідомив, що у нього та його дружини Джилл негативний результат тесту на коронавірус.
Джерело: Байден у Telegram
Пряма мова Байдена: "Я із задоволенням повідомляю, що ми з Джилл отримали негативний тест на COVID.
Дякуємо усім за ваші повідомлення. Сподіваюся, ви пам’ятаєте: носіть маску, дотримуйтеся соціальної дистанції та мийте руки".
Деталі: Тим часом президент Володимир Зеленський побажав Трампу з дружиною швидкого одужання: "COVID є величезним викликом для кожного із нас! Дональд та Меланія Трамп, тримайтеся! Бажаю швидкого та повного одужання".
#Covid19 is a huge challenge for the entire world. @RealDonaldTrump and @FLOTUS stay strong! Wishing you fast and full recovery!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2020
Нагадаємо:
- Дональд Трамп повідомив, що він і перша леді Меланія Трамп отримали позитивний результат тесту на коронавірус.
- Під час дебатів, що відбулися 29 вересня на одній сцені, кандидати не тисли один одному руки і не тисли руки модератору. Ні Байден, ні Трамп на сцені не носили маски.
- Позитивний тест Трампа з'явився всього через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старший помічник Хоуп Хікс захворіла після кількох поїздок з президентом на цьому тижні.
- Віце-президент США Майк Пенс, держсекретар США Майк Помпео і діти Трампа теж не захворіли на коронавірус.
- Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада.
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