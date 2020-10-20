Майже половина українців проти "вільної економічної зони" на Донбасі
45,3% українців не підтримують надання "вільної економічної зони" Донецькій і Луганській областям, третина – підтримують таке рішення.
Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 17 до 19 жовтня
Дослівно: "45% серед усіх респондентів не підтримують надання "вільної економічної зони" Донецькій і Луганській областям. Підтримують надання – 33.5%. Причому, рівень підтримки зростає із Заходу на Схід з 27% до 46%".
Деталі: Варто відзначити, що найбільше противників ВЕЗ на Донбасі серед виборців "Європейської солідарності" (79,6%), "Слуги народу" (50,6%) та "Батьківщини" (50,2%).
Найбільше підтримують ВЕЗ на Донбасі виборці ОПЗЖ (68,2%).
Крім цього, респондентам ставили запитання "А що саме, на вашу думку, означає "вільна економічна зона"?".
32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння "вільної економічної зони". З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать, що люди не проінформовані належно, про що саме йде мова.
Дослідження тривало з 17 до 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 505 респондентів у віці від 18 років і старше. До вибірки не включалися анексований Крим та окуповані території Донбасу.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% – для показників близьких до 25%, 2,7% – для показників близьких до 10%.
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"Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні
Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує
Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
- 14 жовтня Зеленський озвучив перше питання, а 15 жовтня – друге.
- 15 жовтня В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, канабісу і скорочення кількості народних депутатів.
- 16 жовтня Зеленський озвучив 3 останні запитання зі свого "всенародного опитування" і попросив українців написати теми, які їх цікавлять, для наступних опитувань.
- Президент також заявив, що розглядає можливість проводити "всенародні опитування" з важливих для українців питань щомісяця, або навіть щотижня, і попросив українців написати теми, які їх цікавлять, для наступних опитувань.