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Майже половина українців проти "вільної економічної зони" на Донбасі

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:46

45,3% українців не підтримують надання "вільної економічної зони" Донецькій  і Луганській областям, третина – підтримують таке рішення.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 17 до 19 жовтня

Дослівно: "45% серед усіх респондентів не підтримують надання "вільної економічної зони" Донецькій  і Луганській областям. Підтримують надання – 33.5%. Причому, рівень підтримки зростає із Заходу на Схід з 27% до 46%". 

 

Деталі: Варто відзначити, що найбільше противників ВЕЗ на Донбасі серед виборців "Європейської солідарності" (79,6%), "Слуги народу" (50,6%) та "Батьківщини" (50,2%). 

Найбільше підтримують ВЕЗ на Донбасі виборці ОПЗЖ (68,2%). 

 

Крім цього, респондентам ставили запитання "А що саме, на вашу думку, означає "вільна економічна зона"?".

32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння "вільної економічної зони". З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать, що люди не проінформовані належно, про що саме йде мова.   

 

 

Дослідження тривало з 17 до 19 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 505 респондентів у віці від 18 років і старше. До вибірки не включалися анексований Крим та окуповані території Донбасу.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% – для показників близьких до 25%, 2,7% – для показників близьких до 10%.

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Українська правда
Теми: Донбасопитуванняекономіка


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