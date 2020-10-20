Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Почти половина украинцев против "свободной экономической зоны" на Донбассе

Вторник, 20 октября 2020, 10:46

45,3% украинцев не поддерживают предоставление "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям, треть – поддерживают такое решение.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 19 октября

Дословно: "45% всех респондентов не поддерживают предоставление "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям. Поддерживают предоставление – 33.5%. Причем, уровень поддержки растет с запада на восток с 27% до 46%". 

 

Детали: Стоит отметить, что больше всего противников СЭЗ на Донбассе среди избирателей "Европейской солидарности" (79,6%), "Слуги народа" (50,6%) и "Батькивщины" (50,2%).

Больше всего поддерживают СЭЗ на Донбассе избиратели ОПЗЖ (68,2%). 

 

Кроме этого, респондентам задавали вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?".

32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют, что люди не проинформированы должным образом, о чем идет речь.   

 

Исследование проходило с 17 по 19 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 505 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. В выборку не включались аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% – для показателей близких к 25%, 2,7% – для показателей близких до 10%.

Читайте также: Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

"Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • 14 октября Зеленский озвучил первый вопрос, а 15 октября – второй. 
  • 16 октября Зеленский озвучил 3 последних вопроса из своего "всенародного опроса" и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. 
  • Президент также заявил, что рассматривает возможность проводить "всенародные опросы" по важным для украинцев вопросам ежемесячно, или даже еженедельно, и попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. 

Украинская правда
Темы: Донбассопросэкономика


powered by lun.ua
Главное сегодня

Свыше 10 тысяч больных в день: главный санврач объясняет, когда появятся COVID-госпитали

COVID в Украине: 5469 больных и 113 смертей за сутки

У Зеленского отреагировали на решение суда в деле о книге о Стусе

Президент в Раде заговорит о COVID, Крыме, Донбассе и армии – СМИ

Зеленский пригрозил жестким карантином, когда больных будет более 9500 за сутки

Новости 19 октября: Медведчук и Стус, выведенные миллиарды

Все новости...
Донбасс
Зеленский похвастался самой длинной за годы войны тишиной на Донбассе
Миссия ОБСЕ насчитала 22 нарушения "тишины" за выходные на Донбассе
Люстрация после освобождения Донбасса: месть или восстановление справедливости?
Последние новости
11:02
"Не на Мальдивы, на передовую": 120 "слуг народа" поедут на Донбасс
11:01
На уроках - украинский, а на перемене - на русском. Исследование школ
10:57
Зеленский похвастался самой длинной за годы войны тишиной на Донбассе
10:46
инфографика Почти половина украинцев против "свободной экономической зоны" на Донбассе
10:32
инфографикаДоверие к опросу Зеленского: мнения украинцев разделились
10:31
Правоохранители объяснили, когда опросят Балуха
10:30
В "Нафтогазе" отложили размещение долларовых евробондов
09:54
В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена
09:41
ГАСИ таки разрешила Вавришу строить "деловой центр" в старинном центре Киева
09:40
Свыше 10 тысяч больных в день: главный санврач объясняет, когда появятся COVID-госпитали
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!