Родинам загиблих у катастрофі Ан-26 виплатили компенсації – генштаб ЗСУ

Обласні військові комісаріати виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули в катастрофі літака Ан-26 25 вересня.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Родини загиблих в авіакатастрофі військових отримали грошові виплати".

Деталі: Відзначається, що гроші у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня (трохи більше 1,5 млн грн.), зарахували на банківські рахунки родичів курсантів.

У Генштабі додали, що наразі триває робота з технічного розслідування падіння літака Ан-26.

Родинам екіпажу компенсації виплатять після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

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