Родинам загиблих у катастрофі Ан-26 виплатили компенсації – генштаб ЗСУ
Вівторок, 20 жовтня 2020, 15:03
Обласні військові комісаріати виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули в катастрофі літака Ан-26 25 вересня.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Родини загиблих в авіакатастрофі військових отримали грошові виплати".
Деталі: Відзначається, що гроші у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня (трохи більше 1,5 млн грн.), зарахували на банківські рахунки родичів курсантів.
У Генштабі додали, що наразі триває робота з технічного розслідування падіння літака Ан-26.
Родинам екіпажу компенсації виплатять після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків зазнав катастрофи військовий літак Ан-26.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. З них вижив лише один курсант.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.
- Розслідування авіакатастрофи виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.
- На засіданні уряду 26 вересня було вирішено, що члени сімей загиблих у катастрофі Ан-26 військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі більш ніж 1,5 мільйона гривень.
Українська правда