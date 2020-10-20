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Родинам загиблих у катастрофі Ан-26 виплатили компенсації – генштаб ЗСУ

Вівторок, 20 жовтня 2020, 15:03
Родинам загиблих у катастрофі Ан-26 виплатили компенсації – генштаб ЗСУ
Фото ДСНС

Обласні військові комісаріати виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули в катастрофі літака Ан-26 25 вересня.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Родини загиблих в авіакатастрофі військових отримали грошові виплати".

Деталі: Відзначається, що гроші у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня (трохи більше 1,5 млн грн.), зарахували на банківські рахунки родичів курсантів.

У Генштабі додали, що наразі триває робота з технічного розслідування падіння літака Ан-26.

Родинам екіпажу компенсації виплатять після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків зазнав катастрофи військовий літак Ан-26.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей. З них вижив лише один курсант
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.
  • Розслідування авіакатастрофи виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.
  • На засіданні уряду 26 вересня було вирішено, що члени сімей загиблих у катастрофі Ан-26 військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі більш ніж 1,5 мільйона гривень.

Українська правда

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Теми: Катастрофа АН26
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