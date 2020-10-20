Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатили компенсации – генштаб ВСУ

Областные военные комиссариаты 19 октября выплатили одноразовое пособие семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, трагически погибших в катастрофе самолета Ан-26 25 сентября.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Семьи погибших в авиакатастрофе военных получили денежные выплаты".

Детали: Отмечается, что деньги в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января (чуть больше 1,5 млн грн.), зачислили на банковские счета родственников курсантов.

В Генштабе добавили, что в настоящее время продолжается работа по техническому расследованию падения самолета Ан-26.

Семьям экипажа компенсации выплатят после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

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