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Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатили компенсации – генштаб ВСУ

Вторник, 20 октября 2020, 15:03
Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатили компенсации – генштаб ВСУ
Фото ГСЧС

Областные военные комиссариаты 19 октября выплатили одноразовое пособие семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, трагически погибших в катастрофе самолета Ан-26 25 сентября.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Семьи погибших в авиакатастрофе военных получили денежные выплаты".

Детали: Отмечается, что деньги в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января (чуть больше 1,5 млн грн.), зачислили на банковские счета родственников курсантов.

В Генштабе добавили, что в настоящее время продолжается работа по техническому расследованию падения самолета Ан-26.

Семьям экипажа компенсации выплатят после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой потерпел катастрофу военный самолет Ан-26.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. Из них выжил только один курсант
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26.
  • Расследование авиакатастрофы выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
  • На заседании правительства 26 сентября было решено, что члены семей погибших в катастрофе Ан-26 военнослужащих получат одноразовую денежную помощь в размере более 1,5 миллиона гривен.

Украинская правда

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Темы: Катастрофа АН26
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