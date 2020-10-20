Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатили компенсации – генштаб ВСУ
Областные военные комиссариаты 19 октября выплатили одноразовое пособие семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, трагически погибших в катастрофе самолета Ан-26 25 сентября.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Дословно: "Семьи погибших в авиакатастрофе военных получили денежные выплаты".
Детали: Отмечается, что деньги в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января (чуть больше 1,5 млн грн.), зачислили на банковские счета родственников курсантов.
В Генштабе добавили, что в настоящее время продолжается работа по техническому расследованию падения самолета Ан-26.
Семьям экипажа компенсации выплатят после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой потерпел катастрофу военный самолет Ан-26.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. Из них выжил только один курсант.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26.
- Расследование авиакатастрофы выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
- На заседании правительства 26 сентября было решено, что члены семей погибших в катастрофе Ан-26 военнослужащих получат одноразовую денежную помощь в размере более 1,5 миллиона гривен.