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Прем'єр Вірменії Пашинян закликав свій народ до зброї

Середа, 21 жовтня 2020, 17:29
Прем'єр Вірменії Пашинян закликав свій народ до зброї

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе рішення карабахського конфлікту.

Джерело: Пашинян під час відеозвернення, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Пашиняна: "Наші подальші дії - це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу. Незалежно, що станеться, треба боротися. Сьогодні в контексті позиції Азербайджану боротися в ім'я прав нашого народу означає, в першу чергу, взяти зброю в руки, і стояти на захисті своєї батьківщини. При ефективній організації цього процесу ми зможемо досягти прийнятне для нас дипломатичне рішення".

Деталі: Він зазначив, що  "Азербайджан не згоден ні на що, окрім капітуляції Карабаху".

Що було раніше: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили, що готові приїхати до Москви для переговорів щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабаху.

Передісторія:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
  • 17 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно почалося опівночі 18 жовтня. Однак воно знову було зірвано.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджан
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