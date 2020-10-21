Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Премьер Армении Пашинян призвал свой народ к оружию

Среда, 21 октября 2020, 17:29

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

Источник: Пашинян во время видеообращения, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Пашиняна: "Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения".

Детали: Он отметил, что сейчас Азербайджан "не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха".

Что было раньше: Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы приехать в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Предыстория:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
  • 17 октября Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября. Однако оно снова было сорвано.

Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджан


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Минус" 75 миллиардов: ЭП публикует засекреченный аудит "Нафтогаза"

"Слуга народа" хочет отменить второй тур местных выборов

Опрос "5 вопросов от Зеленского" профинансирует "Слуга народа"

В офисе Зеленского готовят кадровые перестановки – источники

Выборы-2020: ЦИК предупреждает, что подсчет голосов будет длительным

Новые антирекорды COVID: в Украине 6 719 больных за сутки и 141 смерть

Все новости...
Нагорный Карабах
Сирийские наёмники воюют в Нагорном Карабахе - Conflict Intelligence Team
Перемирие между Арменией и Азербайджаном продержалось менее суток: продолжаются тяжелые бои
ЕС осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе
Последние новости
17:37
В Госгеокадастре рассказали, как планируют возвращать назад 5 миллионов га земли
17:29
Премьер Армении Пашинян призвал свой народ к оружию
17:26
СМИ посчитали, сколько раз за 26 лет Лукашенко заявлял, что не держится за власть
17:08
Адвокатская комиссия вынесла предупреждение Портнову за хамство и угрозы в соцсетях
17:08
Дело Шеремета: суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку
17:08
фотоВ Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке и требует $500 000
16:59
Грязный воздух убивает полмиллиона младенцев в год по всему миру
16:54
Кабмин выделил 300 миллионов на строительство путепровода в Херсоне
16:42
В Харькове задержали антимайдановца "Топаза", но уже отпустили
16:22
В Киеве с разницей в день двое больных COVID выбросились из окна
Все новости...