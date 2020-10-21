Премьер Армении Пашинян призвал свой народ к оружию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

Источник: Пашинян во время видеообращения, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Пашиняна: "Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения".

Детали: Он отметил, что сейчас Азербайджан "не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха".

Что было раньше: Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы приехать в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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