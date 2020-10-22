Головні новини середи і ночі: перестановки в ОПУ, скасування другого туру виборів

В офісі Зеленського готують кадрові перестановки, Нардеп від "Слуги народу" хоче скасувати другий тур для місцевих виборів, — актуальні новини 21 жовтня.

Про перестановки в ОПУ

У найближчі тижні в Офісі президента можуть статися одразу дві перестановки. На Банковій обговорюють можливість звільнення Сергія Трофімова.

Крім Трофімова на закритих нарадах в ОПУ декілька разів піднімалося питання звільнення заступниці керівника ОПУ Юлії Ковалів, однак рішення по ній також ще не прийнято.

Про скасування другого туру виборів

Нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Водночас партія "Слуга народу" заявила, що не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу.

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