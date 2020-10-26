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Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського

Понеділок, 26 жовтня 2020, 11:03
Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського
"Українська правда"

Результати всенародного опитування від президента Володимира Зеленського, яке здійснювали в день місцевих виборів біля виборчих дільниць, оприлюднять 26 жовтня увечері.

Джерело: заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" нардеп Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Я думаю, що якраз офіційні результати - їх буде сьогодні офіційно оприлюднено, ближче до вечора - вони мають збігатися з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, як завжди".

Знати більше: За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського

Що було раніше: За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг," третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорувала 5 питань від президента Володимира Зеленського. При цьому думки опитаних і тих, хто не відповідав на питання, здебільшого тотожні.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Опитування мала фінансувати партія "Слуга народу". На організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" могли витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат могла досягти 103 млн грн.

Українська правда

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Теми: Зеленськийопитування
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