Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського
Результати всенародного опитування від президента Володимира Зеленського, яке здійснювали в день місцевих виборів біля виборчих дільниць, оприлюднять 26 жовтня увечері.
Джерело: заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" нардеп Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24"
Пряма мова: "Я думаю, що якраз офіційні результати - їх буде сьогодні офіційно оприлюднено, ближче до вечора - вони мають збігатися з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, як завжди".
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Що було раніше: За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг," третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорувала 5 питань від президента Володимира Зеленського. При цьому думки опитаних і тих, хто не відповідав на питання, здебільшого тотожні.
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Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
- Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
- Опитування мала фінансувати партія "Слуга народу". На організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" могли витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат могла досягти 103 млн грн.