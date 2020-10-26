Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського

Результати всенародного опитування від президента Володимира Зеленського, яке здійснювали в день місцевих виборів біля виборчих дільниць, оприлюднять 26 жовтня увечері.

Джерело: заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" нардеп Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Я думаю, що якраз офіційні результати - їх буде сьогодні офіційно оприлюднено, ближче до вечора - вони мають збігатися з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, як завжди".

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Що було раніше: За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг," третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорувала 5 питань від президента Володимира Зеленського. При цьому думки опитаних і тих, хто не відповідав на питання, здебільшого тотожні.

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