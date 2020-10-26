Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:03
"Українська правда"

Результати всенародного опитування від президента Володимира Зеленського, яке здійснювали в день місцевих виборів біля виборчих дільниць, оприлюднять 26 жовтня увечері.

Джерело: заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" нардеп Євгенія Кравчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Я думаю, що якраз офіційні результати - їх буде сьогодні офіційно оприлюднено, ближче до вечора - вони мають збігатися з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, як завжди".

Що було раніше: За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг," третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорувала 5 питань від президента Володимира Зеленського. При цьому думки опитаних і тих, хто не відповідав на питання, здебільшого тотожні.

Читайте також: "Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні

Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Опитування мала фінансувати партія "Слуга народу". На організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" могли витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат могла досягти 103 млн грн.

Українська правда
Теми: Зеленськийопитування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білорусі по всій країні почалися страйки через ультиматум Лукашенку

Явка 36,88%: на місцеві вибори прийшли 10,5 млн українців

В Україні нові карантинні зони: хто потрапив до "червоної"

У день виборів виявили менше випадків захворювання на COVID - 5,4 тисячі

Кличко може виграти у першому турі – ЗМІ

У Львові в другий тур виходять кандидати з прізвищами на "С" – екзит-пол

Усі новини...
Зеленський
Зеленського закликають до негайної ліквідації ОАСК – петиція
Речник "опитування Зеленського": Люди круто сприйняли, рахуємо чесно
Зеленський: Я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою
Останні новини
12:24
відеоМВС Білорусі каже про понад 500 затриманих на протестах у неділю
12:20
Лозінський, який сидів за вбивство, виграв вибори
12:16
Курс валют на 26 жовтня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
12:16
Нафта дешевшає третій день поспіль
12:11
Синоптики обіцяють комфортні градуси майже без дощу
12:03
Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського
11:52
Зеленського закликають до негайної ліквідації ОАСК – петиція
11:32
Які спеціальності потребують ЗНО з української мови та літератури – МОН
11:27
Скандальний екснардеп заявив про перемогу на виборах глави ОТГ
11:26
МОЗ витратить 19 мільйонів на ремдесивір, попри підозру в його неефективності
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!