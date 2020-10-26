Стало известно, когда обнародуют результаты опроса от Зеленского
Результаты всенародного опроса от президента Владимира Зеленского, которое осуществляли в день местных выборов у избирательных участков, обнародуют 26 октября вечером.
Источник: заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" нардеп Евгения Кравчук в эфире "Украина 24"
Прямая речь: "Я думаю, что как раз официальные результаты - они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру - они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как всегда".
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Что было раньше: По результатам опроса социологической группы "Рейтинг," треть украинцев, голосовавших на местных выборах, проигнорировали 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. При этом мнения опрошенных и тех, кто не отвечал на вопросы, в основном совпадают.
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Предыстория:
- 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
- Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
- В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
- В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
- Опрос должна была финансировать партия "Слуга народа". На организацию и работу интервьюеров партии "Слуга народа" необходимо было потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов могла достичь 103 млн грн.