Стало известно, когда обнародуют результаты опроса от Зеленского

Результаты всенародного опроса от президента Владимира Зеленского, которое осуществляли в день местных выборов у избирательных участков, обнародуют 26 октября вечером.

Источник: заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" нардеп Евгения Кравчук в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Я думаю, что как раз официальные результаты - они будут сегодня официально обнародованы, ближе к вечеру - они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как всегда".

Что было раньше: По результатам опроса социологической группы "Рейтинг," треть украинцев, голосовавших на местных выборах, проигнорировали 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. При этом мнения опрошенных и тех, кто не отвечал на вопросы, в основном совпадают.

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

Предыстория: