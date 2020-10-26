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5 вопросов: ОПОРА говорит, что Зеленский скрыто агитировал и посягнул на науку

Понедельник, 26 октября 2020, 11:56
5 вопросов: ОПОРА говорит, что Зеленский скрыто агитировал и посягнул на науку
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Гражданская сеть "ОПОРА" отмечает, что президент Владимир Зеленский злоупотреблял административным ресурсом и скрыто агитировал за партию "Слуга народа" опросом "5 вопросов от президента", а также пытался подменить им репрезентативные опросы.

Источник: координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская на брифинге 26 октября

Прямая речь: "Мы отмечаем интенсивность вовлечения президента Украины в предвыборную борьбу. К сожалению, он стал полноценным субъектом местных выборов, хотя должен был быть над этим процессом.

Очевидно, что проблема не в букве закона. По нашим оценкам, нормы законодательства, Избирательного кодекса при организации опроса "5 вопросов от президента" не были нарушены, но вся подготовка к проведению этого опроса имела формы скрытой предвыборной агитации со стороны президента - в частности, использование слоганов, высказываний, которые идентичны тем, которые использовались политической партией "Слуга народа" на наружной рекламе, других агитационных материалах.

С точки зрения международных стандартов, это имело формы злоупотребления административным ресурсом. Президент имеет определенные функции, полномочия и обязанности - и он должен придерживаться Конституции, в частности, 106 статьи, а не реализовывать определенные политтехнологические, приемы. Они, вероятно, были эффективны с точки зрения мобилизации избирателей этой политической партии, но нанесли значительный репутационный ущерб идее народовластия и доверия к социологии как таковой.

Президент решил отрицать науку с точки зрения репрезентативной, качественной, методологически обоснованной социологии - вместо этого был проведен опрос, который не имеет никаких признаков репрезентативного социологического; тем не менее, он для граждан Украины все же выглядит как опрос".

Детали: По данным наблюдателей "ОПОРЫ", интервьюеры президентского опроса были на прядка 55% избирательных участков, а на 45% их не зафиксировали. Погрешность этого числа может достигать 4%, сказала Айвазовская.

На западе Украины интервьюеры покрывали 38% участков, на юге - до 79%, на востоке и в центре - 55-56%. Никакой системы выборки, фиксации отказов не было, подчеркнула координатор "ОПОРЫ".

Гражданская сеть призвала Владимира Зеленского учитывать последствия таких действий и на оценки экспертов, ведь такие опросы не относятся к полномочиям президента.

Айвазовская отметила, что качество опроса - под вопросом, а его методология и стоимость до сих пор неизвестны. По оценкам сети, стоимость опроса могла составить 30 млн грн.

Этому предшествовало: Пресс-секретарь кампании "5 вопросов президента" Артем Гагарин заявлял, что опрос, инициированный Владимиром Зеленским, прошел успешно и в рамках законодательства, его предварительные результаты партия "Слуга народа" объявит 26 октябре.

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касались: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Инициированный президентом Владимиром Зеленским "всеукраинский опрос" с пятью вопросами финансировала партия "Слуга народа". 

Алена Рощенко, УП

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Темы: Зеленскийвиборыопроссоциология
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