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"Дров у вогонь": Вовк прокоментував скандальне рішення свого суду щодо Ситника

Вівторок, 27 жовтня 2020, 14:09

Підозрюваний за кількома кримінальними статтями глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк наполягає, що рішення його суду щодо директора НАБУ Артема Ситника законне.

Джерело: Вовк в Facebook

Пряма мова: "Трохи дров у вогонь з приводу вчорашнього рішення ОАСК у вигляді окремої ухвали стосовно невиконання рішення КСУ по Ситнику.

ОАСК приймає рішення згідно із законом. Опоненти держави Україна завжди підміняють закон політичною доцільністю. Саме з цієї причини вони завжди програють і будуть програвати".

Що було раніше: Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро. Підставою нібито є рішення Конституційного суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того Державному бюро розслідувань мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

ОАСК вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників, для виконання рішення КС. Суд встановив термін для виконання рішення - 1 місяць.

Також адмінсуд зобов’язав Мін'юст видалити з Єдиного держреєстру відомості про Артема Ситника як про директора НАБУ, але там зазначили, що не можуть і не будуть цього робити.

Національне антикорупційне бюро заявило, що оскаржить рішення ОАСК, яке зобов’язує Ситника покинути посаду, а рішення суду детективи пов’язують із тим, що суддів викрили на зловживаннях та спробі захоплення влади.

Нагадаємо: Президента Володимира Зеленського просять невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. 

Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.

Українська правда
Теми: ОАСКНАБУСитникКС


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