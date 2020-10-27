"Дров в огонь": Вовк прокомментировал скандальное решение своего суда по Сытнику

Подозреваемый по нескольким криминальным статьям глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк настаивает, что решение его суда относительно директора НАБУ Артема Сытника законно.

Источник: Вовк в Facebook

Прямая речь: "Не много дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде частного определения в отношении не исполнения решения КСУ по Сытнику.

ОАСК принимает решения в соответствии с законом. Оппоненты государства Украина всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать".

Что было раньше: Окружной админсуд Киева принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

ОАСК решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

Также админсуд обязал Министерство юстиции удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ, но там отметили, что не могут и не будут этого делать.

НАБУ заявило, что обжалует решение ОАСК, обязывающее Сытника покинуть должность, а решение суда детективы связывают с тем, что судьей уличили в злоупотреблениях и попытке захвата власти.

Напомним: Президента Владимира Зеленского просят безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.