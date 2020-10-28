Партия Порошенко поддержала кандидата "Голоса" на второй тур в Черкассах

Партия "Европейская солидарность" поддержит кандидата от партии "Голос" Виктора Евпака во втором туре выборов городского главы Черкасс, где тот, согласно экзит-полам, сразится с действующим мэром Анатолием Бондаренко.

Источник: выступление Порошенко, которое транслировалось в Facebook

Прямая речь: "Накануне второго тура местных выборов, где кандидаты от проевропейских, евроатлантических сил прошли во второй тур, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, но очень важный шаг. В этих условиях мы – наша партия и я как ее глава – приняли решение о поддержке кандидата на городского главу города Черкассы от партии "Голос" Виктора Евпакв.

Точнее одно условие было – и это условие было такое, что Виктор должен победить. И в этих условиях избиратели нашей партии, наша партийная организация будут делать все, чтобы призывать тех, кто нас поддержал на первом туре, призвать все проевропейские, евроатлантические, украинские политические силы поддержать Виктора.

Виктор является, во-первых, украинским патриотом, во-вторых профессионалом, и в-третьих - государственником".

Детали: Порошенко выразил надежду, что другие проевропейские и евроатлантические силы также объединятся вокруг ценностей перед вторым туром местных выборов. К этому же призывал и Евпак.

Порошенко поблагодарил избирателей, поддержавших "Европейскую солидарность" на местных выборах-2020 "по всей Украине, и особенно на востоке". По его словам, "Европейская солидарность" заняла на этих выборах первое место по присутствию во всех советах, а уровень поддержки его партия нарастила с 2019 года вдвое.

Бывший президент также сказал, что для его политсилы не приемлема позиция "какая разница", намекая на противостояние с Владимиром Зеленским и его партией "Слуга народа".

Этому предшествовало: Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", на выборах мэра Черкасс 25 октября больше всего голосов получил действующий мэр Анатолий Бондаренко, а вторым идет представитель "Голоса" Виктор Евпак,

Партия "Слуга народа" заявила, что может поддержать во втором туре выборов городского главы Черкасс кандидата от "Голоса" Виктора Евпака. Его конкурент – мэр Анатолий Бондаренко – попал в опалу к президенту Владимиру Зеленскому.

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